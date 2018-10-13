ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек

Утром 13 октября в Греции возле города Кавала произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек.
Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Водителю грузовика удалось спастись.
По предварительным данным, погибшие были мигрантами.
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