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суббота, 13 октября 2018 15:10

ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек

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ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
В Греции в ДТП погибли 11 человек. По предварительным данным, они были мигрантами. Фото: metrosport.gr

Утром 13 октября в Греции возле города Кавала произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек.

Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Водителю грузовика удалось спастись.

По предварительным данным, погибшие были мигрантами.

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17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве в дорожно-транспортное происшествие попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован

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