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пятница, 12 октября 2018 13:33

Судья скрылся с места ДТП

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Судья Соломенского районного суда города Киева Виктор Фомин сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Авария произошла на ул. Павловской еще 10 октября. Об этом стало известно только сегодня, пишет издание Forum со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Утром 10 октября на улице Павловской автомобиль Toyota, которым управлял Виктор Фомин, совершил наезд на пешехода. В результате полученных телесных повреждений велосипедист был доставлен в больницу", - говорится в документе.

 

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Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Виктора Фомина перевели в Соломенский райсуд столицы в январе 2018 года. До этого занимал должность председателя Мелитопольского городского Запорожской области. Сейчас участвует в конкурсе на должность судьи Антикоррупционного суда.

В Киеве на повороте на Белогородку произошло ДТП. Одним из участников происшествия стал пьяный судья Дмитрий Усатов. Он за рулем Форд Мустанг вылетел на встречную и протаранил Рено Дастер. Суддью с места аварии пыталась вывезти "скорая помощь", однако авто заблокировали местные жители. У Усатова зафиксировали 1,52 промилле.

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Дата
12
октября

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