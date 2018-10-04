ДТП с украинцами в Польше: водитель был под действием психотропов

Авария туристического автобуса с украинцами в Польше. Фото: PAP

Водитель автобуса, в результате аварии которого в августе погибли трое граждан Украины, был под воздействием психотропных веществ.

"В крови водителя обнаружены следы психотропных веществ. Их концентрация могла быть выше", - сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле Марта Петковська, сообщает Polsatnews.pl.

Эксперты также отрицают слова водителя о том, что в автобусе отказали тормоза. Они подтвердили, что он ехал со скоростью 75 км/ч. Это значительно превышало допустимую скорость на этом отрезке пути, и не успел затормозить.

Теперь обвинение против водителя может быть расширено.

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Ранее сообщалось, что 17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве в дорожно-транспортное происшествие попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован. На место немедленно выехал украинский консул. Установлено, что все погибшие и пострадавшие в аварии - украинцы.