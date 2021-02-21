Дроны изобразили картины Ван Гога и установили мировой рекорд

В шоу приняли участие 600 беспилотных летательных аппаратов. Фото: Скриншот

В китайском городе Тяньцзинь произошло световое шоу беспилотных летательных аппаратов.

Шоу продолжалось 26 минут 19 секунд и установило мировой рекорд, как самая длительная анимация, сообщает Guinness World Records.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект будет искать мусор в океане через фото

В шоу одновременно приняли участие 600 беспилотников. Его провели в 2:00 ночи в Тяньцзиньском университете.

Анимацию посвятили истории жизни и творчества голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога.

Зрители смогли увидеть в небе такие картины ходожника, как Звездная ночь, Тутовое дерево, Подсолнухи и Пшеничное поле с кипарисом.

Британская компания GKN Aerospace планирует создать воздушное маршрутное такси Skybus, чтобы иметь возможность перевозить до 50 человек в черте города. Авторы проекту предполагают, что Skybus курсировать по определенному маршруту с посадками на остановках.