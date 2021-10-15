Достаточно пол дозы. Одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

В США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna. Фото: Reuters

В США одобрили использование вакцины Moderna для ревакцинации. Бустерную дозу рекомендуют пожилым людям и тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Начальная вакцинация Moderna состоит из двух доз по 100 мкг. Для того, чтобы усилить защиту от коронавируса, достаточно уколоть только половину дозы 50 мкг - этого достаточно для усиления, считают американские специалисты, сообщает АР.

Рекомендация не является обязательной к исполнению. Однако в США многие, получившие первые прививки от Pfizer не менее шести месяцев назад, уже получают бустерные дозы.

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Жителям Великобритании предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Приглашение на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек. Прежде всего это люди от 50 лет, медицинские и социальные работники. Бустерные вакцины также будут доступны для клинически уязвимых жителей и для людей, которые относятся к группе риска.