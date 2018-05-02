Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Трамп стал номинантом Нобелевской премии. Фото: Joinfo

Президента США Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира.

Письмо комитета премии отправил конгрессмен Люк Мессер, передает Fox News.

Письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии в общем подписали 17 конгрессменов.

В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что президент США Дональд Трамп "без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион".

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.