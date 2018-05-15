Дональд Трамп рассказал о состоянии жены после операции

Мелании Трамп сделали операцию на почках. Фото: Гламур

Президент США Дональд Трамп посетил свою жену Меланию, которой сделали операцию на почках в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

"Посетил первую леди Меланию в Медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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Мелания Трамп 14 мая была госпитализирована в Национальный военного медицинского центра им. Уолтера Рида вблизи Вашингтона. У нее обнаружили доброкачественную опухоль в почках. Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации. Процедура была успешной, и не было никаких осложнений.