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суббота, 20 февраля 2021 17:57

Документ Стива Джобса выставили на аукцион

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  Аукцион начнется 24 февраля. Фото: Reuters
Аукцион начнется 24 февраля. Фото: Reuters

Заявку о поиске работы, написанную Стивом Джобсом, выставили на продажу.

В 2018 году ее уже продавали за $175 тыс. Теперь она снова попала на аукцион, сообщает macrumors.

В 1973 году основатель Apple бросил Рид-колледж, в котором проучился около 6 месяцев, после этого он занялся поиском работы.

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В документе Джобс называет своей специальности "английскую литературу".

У ключових навичках він відзначає свій досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами. Додатково наголошує на своїх інженерних та дизайнерських навичках у сфері електроніки.

 

Обратным адресом указывается Род-колледж.

Лот выставил предыдущий владелец документа, который купил его в 2018 году. Он имеет все сертификаты, подтверждающие подлинность заявки.

Аукцион начнётся 24 февраля и продлится до 24 марта.

Соавтор анимационного сериала "Год и Морти" Джастин Ройланд выставил на продажу дебютную коллекцию картин. В нее вошли 16 работ, называется "Лучшее, что я мог сделать". Суммарно картины купили за около $1,65 млн в криптовалюте.

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Дата
20
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