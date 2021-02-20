Документ Стива Джобса выставили на аукцион

Аукцион начнется 24 февраля. Фото: Reuters

Заявку о поиске работы, написанную Стивом Джобсом, выставили на продажу.

В 2018 году ее уже продавали за $175 тыс. Теперь она снова попала на аукцион, сообщает macrumors.

В 1973 году основатель Apple бросил Рид-колледж, в котором проучился около 6 месяцев, после этого он занялся поиском работы.

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В документе Джобс называет своей специальности "английскую литературу".

У ключових навичках він відзначає свій досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами. Додатково наголошує на своїх інженерних та дизайнерських навичках у сфері електроніки.

Обратным адресом указывается Род-колледж.

Лот выставил предыдущий владелец документа, который купил его в 2018 году. Он имеет все сертификаты, подтверждающие подлинность заявки.

Аукцион начнётся 24 февраля и продлится до 24 марта.

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