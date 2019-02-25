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понедельник, 25 февраля 2019 17:53

Дочь правой руки Путина работает в Европарламенте

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Дочь правой руки Путина работает в Европарламенте
Пескова имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Европейского союза Фото: mk.ru

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает стажером в Европарламенте, и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Европейского союза.

Двадцатиоднолетняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014-м, пишет Радио Свобода.

Ее имя и фамилия указано в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европейского парламента. Эмерик Шопрад подтвердил, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте.

"Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения", - написал евродепутат Эмерик Шопрад в электронном письме Радио Свобода.

Он добавил, что Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных учреждениях.

"Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - отметил Эмерик Шопрад.

Эмерик Шопрад, в офисе которого зарегистрирована Елизавета Пескова, - член комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой после военного захвата Крыма "референдуме" в марте 2014-го. Тогда от признал его "оправданным", что противоречило позиции Европейского Союза. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которую поддержали 100 стран, объявила референдум недействительным.

Сандра Калниете, евродепутат от крупнейшей парламентской группы, правоцентристской Европейской народной партии, считает, что утверждение на работу стажером дочери пресс-секретаря российского президента является "небрежностью".

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", - отметила Калниете.

Петрас Аустревичус, из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте является "большим стыдом для Европейского парламента".

"Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского союза", - сказал он.

В качестве стажера, дочь пресс-секретаря Владимира Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи.

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Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродетутата, который формируется из денег европейских налогоплательщиков. Пока неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ей вообще.

19-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поделилась воспоминаниями о тяжелом детстве без денег. Девушка седьмой год живет в Париже. В Россию возвращаться не хочет.

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