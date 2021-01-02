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Добыча нефти в России сократился до минимума за последние 9 лет.

В 2020 году объем добычи сырой нефти и конденсата в РФ упал на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн т, пишет "РБК". Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн т. Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей.

Все крупнейшие компании сократили объем добычи нефти и конденсата по сравнению с прошлым годом и год к году (декабрь 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го).

В 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период — 568 млн т нефти и конденсата. Среднесуточная добыча составила 11,25 млн барр.в сутки. Однако с началом пандемии коронавируса мировой нефтяной рынок пережил шок, связанный с резким падением спроса на нефть, вызванным сокращением объема промышленного производства и перевозок. В марте ситуация усугубилась развалом сделки ОПЕК+, действовавшей с 2016 года. Участники соглашения, включая Россию, не смогли договориться об условиях продления договоренности по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступала за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года). После развала сделки цена на нефть упала почти в два раза.

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Заключить новое соглашение странам-участницам ОПЕК+ удалось только в апреле. Они договорились снизить добычу суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. В июле условия были смягчены: с 1 августа объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн барр. в сутки. В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 млн барр.).

Качество российских скважин ухудшается, рассказывал в интервью журналу "Країна" эксперт по энергетике Михаил Крутихин. Их количество растет, а отдача за последние 10 лет уменьшилась в семь раз. Отрасль в упадке. Чтобы избежать кризиса, нужны новые технологии, подходы и инвестиции. Они недоступны из-за санкций Запада против России, действующих с тех пор, как она начала войну в Украине в 2014 году.