Добровольцем за Украину приехал воевать сын британской депутатки

Сын британской депутатки Хелен Грант Бен воюет добровольцем за Украину. Фото: скриншот с видео

Защищать Украину вместе с другими иностранными добровольцами приехал бывший спецназовец Королевской морской пехоты 30-летний Бен Грант. Его мать Хелен Грант – член британского парламента от Консервативной партии и советница премьер-министра Британии Бориса Джонсона по вопросам образования.

Грант рассказал, что увидел кадры российской бомбардировки жилого дома. В видео было слышен детский крик. После этого видео решил поехать в Украину и воевать против российских захватчиков, сообщает британское издание Evening Standart.

"Я подумал: я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что я сделал бы – пошел бы и дрался. Потом подумал, что еще мне нужны были бы люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью", - сказал он.

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Грант добавил, что к нему решили присоединиться несколько десятков бывших британских военнослужащих.

"В общей сложности к нам приедут еще 100 человек, некоторые очень крутые специалисты", - заметил он.

В Киев продолжают прибывать иностранные военные. По предварительным подсчетам, их уже 40 тысяч. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что около 20 тыс. иностранцев из 52 стран записались в добровольцы, чтобы воевать вместе с Украиной против Российской Федерации.