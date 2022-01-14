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пятница, 14 января 2022 15:55

До весны в соседней стране будет действовать чрезвычайное положение

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До весны в соседней стране будет действовать чрезвычайное положение
Молдова усилила Covid-ограничение и продлила чрезвычайное положение/ Фото: pixabay.com

В Молдове до 15 марта продолжили чрезвычайное положение из-за негативной динамики распространения коронавируса. Также в стране ввели новые Covid-ограничения.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 января, пишет NewsMaker.

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С 17 января въезжающим в страну нужно будет предоставить один из четырех документов.

Перечень документов:

- тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи);
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанные за 48 ч. и соответственно 72 ч. до въезда в страну;
- медицинское заключение, подтверждающее, что человек за последние полгода переболел коронавирусом;
- сертификат - бумажный или в электронный о полном курсе вакцинации (действительный через 14 дней).

Лица без этих документов должны провести 14 дней на карантине. Однако его можно будет сократить до семи, если ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус будет отрицательный.

От карантина освобождаются только дети до 12 лет, не имеющие симптомов инфицирования. Также ученики до 18 лет, приехавшие на обучение в Молдову, прибывшие на лечение граждане, транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 ч.

До 17 января в Молдове действуют правила, согласно которым при въезде из стран красной зоны все должны предъявлять результаты ПЦР-теста. Независимо от того, вакцинирован человек или нет. Также в ресторанах городов оранжевой зоны нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.

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Дата
14
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