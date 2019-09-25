Для встречи "нормандской четверки" нужно только согласие Путина - Пристайко

Вадим Пристайко рассказал, что для встречи "нормандской четверки" не хватает только согласия Путина. Фото: РБК

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для проведения встречи "нормандской четверки" в октябре требуется согласие только российско президента.

Об этом Пристайко сказал в комментарии российским СМИ, передает "РБК-Украина".

"Если ваш президент согласится (встреча пройдет в октябре - ред.). Мы согласны, все трое лидеров, не хватает четвертого", - подчеркнул он.

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Президент Франции Эммануэль Макрона во время 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил журналистам, что встреча в "нормандском формате" состоится в течении ближайших недель.