Для судей с Covid-19 забронировали роскошный отель

Реакция суда появилась после того, как юристы и граждане раскритиковали решение властей. Фото: pixabay.com

Власти Индии приказали превратить пятизвездочный отель в Дели в медучреждение исключительно для госпитализации Covid-больных судей и их родственников. Лечение в отеле должна была осуществлять ведущая городская больница.

Это вызвало волну возмущения, ведь в столице не хватает коек для инфицированных, а умерших не успевают кремировать, пишет Reuters. В суде отрицают, что просили власти зарезервировать 100 номеров в отеле-люкс.

"Мы только сказали, что если работник суда, судья или члены его семьи инфицируются, их должны госпитализировать", — пояснили там. И добавили, что отменят приказ, если местная власть сама его не отзовет.

Реакция суда появилась после того, как юристы и граждане раскритиковали решение властей Дели. Спикер оппозиционной партии Джейвир Шергилл отметил, что такое решение властей противоречит праву на равенство, закрепленному в Конституции.

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Страна утратила контроль над распространением коронавируса, а система здравоохранения достигла предела. Столица Индии — один из самых пострадавших городов во время второй волны заболеваемости коронавирусом. Каждый третий протестированный человек в Дели получает положительный результат. Соцсети переполнены просьбами предоставить кислород, больничные кровати или место в отделении интенсивной терапии для близких, немедленно нуждающихся в спасении. По данным министерства здравоохранения, в Индии с населением 1,366 млрд людей зафиксировано 17,3 млн случаев инфицирования и 195,1 тыс. смертей от коронавируса.