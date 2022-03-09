Для противодействия угрозе РФ: НАТО усиливает защиту в Европе

США усиливает ПВО Польши для противодействия российской угрозе. Фото: pixabay.com

Для противодействия возможным угрозам со стороны России, Соединенные Штаты Америки усиливают ПВО Польши ракетными комплексами Patriot.

В Польшу направили две ракетные батареи, чтобы противодействовать любой угрозе союзникам США и НАТО во время вторжения России в Украину, сообщает CNN.

"Такой шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников Альянса", - заявляют представители сил США в Европе.

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Patriot - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Польша официально подтвердила готовность передать Украине боевые самолеты. Власти Польши готовы немедленно бесплатно передать все свои самолеты МИГ-29 на базу в Рамштайне и передать в распоряжение правительства Соединенных штатов Америки. В то же время, она просит США предоставить ей подержанные самолеты с подобными эксплуатационными возможностями.