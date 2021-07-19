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Для олимпийских спортсменов установили "антисекс-кровати"
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Олимпийским спортсменам создали кровати, на которых нельзя заниматься сексом
Фото: iocmedia
Кровати создала японская компания Airweave.
Кровати сделаны из переработанных материалов - картона, полиэтиленовых волокон.

Спортсменам приготовили необычные кровати в олимпийском городке в Токио - они рассчитаны на одного человека и могут сломаться от резких движений.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет в Twitter и опубликовал фото комнаты спортсменов.

В сети уже назвали шаткие места для сна "антисекс-кроватями". Их изготовила японская компания Airweave. Она является официальным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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Кровати изготовили из переработанных материалов - картона, полиэтиленовых волокон. Всего создали 18 тыс. коек и матрасов для спортсменов.

Американский бегун на длинные дистанции Пол Челимо заявил, что кровати смогут выдержать вес только одного человека, чтобы избежать "неспортивных ситуаций".

"Не вижу в этом проблемы для бегунов на длинные дистанции, даже четыре таких спортсмены смогут залезть на эту кровать", - пошутил он.

Организаторы также планируют раздать среди участников соревнований 160 тыс. презервативов. Однако спортсменов призывают их не использовать и минимизировать сексуальные контакты из-за пандемии Covid-19.

Летняя Олимпиада должна состояться в Токио с 23 июля по 9 августа 2021 года. Олимпийские игры должны были состояться в Токио еще в 2020-м, но тогда из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на употреблении допинга. В допинг-пробах А обоих спортсменов был обнаружен мельдоний. Моргачев и Сорин входили в состав олимпийской сборной России на ближайшие Игры в Токио.

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