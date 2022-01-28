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пятница, 28 января 2022 11:06

Спецтема: Враг возле украинской границы

Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон

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Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон пишет, что мировой бизнес должен объединиться, чтобы отстоять суверенитет Украины / Фото с сайта Ричарда Брэнсона

Предприниматель и основатель корпорации Virgin Group, один из самых богатых жителей Великобритании, турист, который летал к нижней границе космоса, сер Ричард Брэнсон, написал на своем сайте пост, что его тревожит ситуация вокруг российского кризиса на российско-украинской границе.

"Бизнес-лидеры мира с большой тревогой наблюдают за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной. Это тлеющий конфликт на протяжении многих лет, с периодическими вспышками, такими как незаконная оккупация Крыма Россией в 2014 году", - пишет Брэнсон на своем сайте.

"Но никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле. Войны, которая не служит справедливой или законной цели. Я провел большую часть взрослой жизни, выступая против того, что считал несправедливыми войнами. В марте 1968-го присоединился к десяткам тысяч молодых людей, которые протестовали против войны во Вьетнаме. 35 лет спустя был среди миллионов, которые вышли на улицы в знак протеста против вторжения в Ирак", - пишет предприниматель.

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"Восемь лет назад мы мобилизовали лидеров российского и украинского бизнеса, чтобы стали сторонниками мирного урегулирования конфликта. Помню встречи и звонки с лидерами и экспертами в области политики и бизнеса. Мы стали лучше понимать динамику сил, которая подпитывает конфликт. Также узнали, что ни один из наших российских контактов, хотя в частном порядке выступал против нападения России, не был готов поднять голос публично. Мы выпустили заявление, которое западные и украинские бизнес-лидеры радо подписали, но нам не удалось поставить ни одной подписи россиян, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", - пишет Брэнсон.

"Любая война между Россией и Украиной будет иметь ужасные последствия. Во-первых, еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику. Это причинит огромный вред и страдания людям, пытающимся жить в мире по обе стороны границы. Основной удар агрессии придется на гражданское население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники сыграли ужасную роль - яркое напоминание, что поставлено на карту", - додает он.

"Для лидеров мирового бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема. И деловое сообщество мира поддержит весь спектр санкций против любой страны, которая пытается нарушить суверенитет другой", - пишет предприниматель.

ЕС призвал Россию к диалогу без ультиматумов. Об этом идет речь в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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