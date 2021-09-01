Для летного персонала введут обязательную вакцинацию

С 1 декабря на рейсах венгерской авиакомпании Wizz Air, которая осуществляет немало полетов в Украину, будут работать только полностью вакцинированные сотрудники.
Это правило будет касаться как пилотов, так и бортпроводников. Об этом сообщает Европейская правда.
В исключительных случаях сотрудникам придется регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования.
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С 15 ноября австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss также введут требование обязательной вакцинации от коронавируса для своего летного персонала.
В то же время, немецкая авиакомпания Lufthansa не имеет соответствующих планов.
"В Германии обязательная вакцинация может быть введена только законодателем", - сказал представитель компании.
В мире за сутки диагностировали более 607 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, Индии и Великобритании.
В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и РФ.
Украина по количеству новых заражений находится на 52-м месте в мире. Среди стран Европы она на 16-м месте.
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