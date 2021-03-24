Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов

Студия также перенесла премьеры своих картин. Фото: Disney

Корпорация Disney во второй раз перенесла дату премьеры фильма "Черная вдова". Лента одновременно выйдет в кинотеатрах и на платформе Disney+ лишь 9 июля.

Студия также перенесла премьеры других своих картин, пишет Shazoo. В компании заявили, что начинают восстанавливаться после пандемии, но говорить о полноценном возвращении в кинотеатры еще рано.

Релиз ленты "Круэлла" с Эммой Стоун состоится 28 мая. Фильм "Персонаж" выйдет 13 августа, а не 21 мая. Лента "Шан-Чи и легенда десяти колец" - 3 сентября. "Глубокие воды" перенесли на 14 декабря 2022 года. "King's Man: начало" перенесли с 20 августа на 22 декабря, а фильм "Смерть на Ниле" на 22 февраля 2022 года.

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На фоне пандемии Covid-19 Disney проведет глобальную реструктуризацию. Компания планирует отдать приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Реорганизациется новый генеральный директор Disney Боб Чапек.