Директор ЦРУ совершает редкую поездку в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бернс / REUTERS

Директор ЦРУ Уильям Бернс совершает редкий визит в Москву, чтобы обсудить отношения между США и Россией.

Это последний, из серии контактов на высоком уровне между странами. Они показывают, что обе стороны продолжают переговоры, несмотря на взаимное недоверие и споры. Об этом пишет Reuters.

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Представитель посольства США в России сказал, что Бернс возглавил делегацию высоких официальных лиц США в Москву во время визита во вторник и среду, 2-3 ноября, по просьбе президента США Джо Байдена.

"Они встречаются с членами правительства России, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь.

Совет безопасности России сообщил, что Бернс, который говорит на русском и был послом в Москве, провел переговоры с секретарем совета безопасности РФ и бывшим главой российской разведки ФСБ Николаем Патрушевым. Ни одна из сторон не сообщила подробности разговора.

Отношения США и России достигли самого низкого уровня со времен Холодной войны из-за аннексии Крыма и развязывания Москвой войны против Украины, поддержки сирийского диктатора Башара аль-Асада, попытки убить и заключения в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

В прошлом месяце Байден направил в Москву ведущего эксперта по России, заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, для переговоров, которые не принесли никакого прогресса.

Байден встретился с Путиным на саммите в Женеве в июне и сказал тогда, что потребуется до года времени, чтобы выяснить, смогут ли страны установить нормальный диалог.

Президент Байден раскритиковал лидеров Китая и России, которые не появились на Климатической конференции в шотландском Глазго.