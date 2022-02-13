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воскресенье, 13 февраля 2022 15:15

Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
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  Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле
Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле

В храме Святого Георгия во Вселенском Патриархате с участием Патриарха Варфоломея состоялась литургия и молитва за мир в Украине.

Варфоломей призвал к мирному разрешению ситуации, деэскалации, соблюдению норм международного права и молитвы за мир, сообщает "Укринформ".

"Все служители Церкви, все представители религиозных традиций, все, кто имеет власть, все люди доброй воли, каждый из нас должны призвать к мирному решению этой опасной эскалации в заявлениях и действиях, зловеще нависших над украинским народом", - говорится в обращении.

Как подчеркнул Вселенский Патриарх Варфоломей, молчание и безразличие не являются выходом, все должны прилагать усилия для установления и защиты мира.

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Участие в богослужении и молитве о мире в Украине приняли украинские дипломаты, представители дипломатических учреждений Польши, Молдовы, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Греции, действующие в Стамбуле, и представители украинской и крымскотатрской общин, воспитанники украинских субботних школ.

Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле
Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле
Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле
Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле
Во Вселенском Патриархате помолились о мире в Украине. Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле

После литургии и молитвы о мире в Украине состоялась встреча и общение с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Украинцы поблагодарили за поддержку Украины и отметили ее важное значение для Украины и украинцев.

Впоследствии украинское и крымскотатарское общество Стамбула провели акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ, присоединившись к международной и общетурецкой акции поддержки Украины.

12 февраля в поддержку Украины прошли акции в Адане, Алании, Анкаре, Анталии, Бодруме, Измире, Кушадасе, Самсуне и меньших городах, где нет общественных организаций, в частности в Амасии и Орду. В воскресенье акция в поддержку Украины также пройдет в Конии.

В январе на встрече с украинскими парламентариями Вселенский Патриарх Варфоломей рассказал, что внимательно следит за событиями в Украине и всегда молится за мир, покой и территориальную целостность Украины.

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