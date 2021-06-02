Диктаторские методы: в РФ арестовали политика, критикующего Путина

Вину Гудков не признает. Фото: facebook.com/dgudkov

Соратника Алексея Навального, российского экс-депутата Дмитрия Гудкова задержали за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Политика задержали на двое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Гудкова задержали до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении.

Вину Гудков не признает. Ему может грозить до пяти лет заключения. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы Гудкова, подтвердил, что политик стал подозреваемым.

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27 мая оппозиционная организация "Открытая Россия" приняла решение о самоликвидации, чтобы уберечь руководителей и участников от преследований со стороны Кремля. В Москве после задержания 31 мая экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева. Вчера с обысками пришли также к экс-депутату Дмитрию Гудкову.