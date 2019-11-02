Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг. Фото: Instagram актера

Леонардо Ди Каприо встретился с екоактивисткой из Швеции 16-летней Гретой Тунберг.

Совместное фото актер опубликовал в Instagram.

"В истории есть несколько примеров, когда в поворотные моменты голоса начинают звучать громче и способны менять мир. История рассудит, что мы делаем сегодня, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться жизнью на планете, которую мы так безусловно воспринимали как должное. Я надеюсь, что послание Греты - это тревожный сигнал для всех мировых лидеров о том, что пора бездействия закончилась ", - написал Ди Каприо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Он отметил, что благодаря Грете и молодым активистам, с оптимизмом смотрит в будущее.

"Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем стремлении обеспечить светлое будущее нашей планеты", - добавил актер.

Леонардо Ди Каприо поддерживает экологические инициативы. У него есть фонд, который финансирует различные организации по защите окружающей среды. Недавно актер инвестировал в экологический обувной бренд.

Эмоцианальную речь шведской екоактивисткы Греты Тунберг, которую и произнесла на саммите ООН по вопросам изменения климата превратили в неистовую металл-композицию. Также ее сопровождали соответствующими видеоэффектами.