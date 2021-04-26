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понедельник, 26 апреля 2021 14:01

Деятельность штабов Навального в России приостановили, дело рассматривают в закрытом режиме

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Деятельность штабов российского оппозиционера Алексея Навального приостановил Московский городской суд в понедельник, 26 апреля. Такое решение суд вынес в деле о признании этих организаций экстремистскими по иску прокуратуры.

Об этом со ссылкой на члена объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального, Валерию Ветошкину сообщает DW.

Прокуратура также ходатайствовала о прекращении деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако вопрос об этом еще не решен.

"Суд приостановил деятельность штабов Навального, аналогичный вопрос относительно ФБК еще не решен", - пояснила Ветошкина.

Ранее о прекращении деятельности не только штабов Навального, но и ФБК сообщил в своем микроблоге Twitter директор фонда Иван Жданов.

Автор: twitter.com/ioannZH
  Иван Жданов опубликовал в Twitter фото судебного решения о приостановлении деятельности штабов Навального
Иван Жданов опубликовал в Twitter фото судебного решения о приостановлении деятельности штабов Навального

Он опубликовал сканы судебного решения, в котором прокурор Москвы заявляет, что структуры Навального размещают на своих сайтах "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовых беспорядков, участие в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и др."

В документе также утверждается, что "экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству".

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Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах.

В понедельник Мосгорсуд приступил к рассмотрению иска прокуратуры Москвы от 16 апреля о признании структур Навального экстремистскими организациями. Иск рассматривается в закрытом режиме в связи с тем, что материалами дела присвоен гриф "секретно".

Российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал в колонии 31 марта.

Накануне пойти на такой шаг его призвали личные врачи.

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Дата
26
апреля

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