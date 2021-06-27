Девять человек выпали из дома из-за обвала балкона

В результате обвала пострадали девять человек. Фото: dpa-international.com

В Германии в одной из многоэтажек обвалился балкон.

В результате девять человек пострадали, из них пять - серьезно. Об этом сообщает DPA.

Трагедия произошла в городе Хорн-Бад-Майнберг в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Люди в возрасте от 21 до 24 лет находились на балконе третьего этажа дома, когда деревянный пол проломился. Люди упали вниз и ударились о землю.

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"Четыре человека оказались под обломками. Еще один человек повисла на одном из обломков на уровне второго этажа", - сообщил представитель полиции.

Всех пострадавших доставили в больницу. Жизнь одного человека находится под угрозой.

Обстоятельства инцидента расследует полиция.

В одной из киевских многоэтажек упали сразу несколько балконов. Жителей дома эвакуировали.