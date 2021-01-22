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пятница, 22 января 2021 12:18

Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали

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Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Ящик, в котором держали Коллин во время перевозок / Splash News

Автостопщики в США похитили и держали в гробу 7 лет девушку, а выпускали только для пыток и насилия.

Коллин Стэн было 20 лет. Она ехала на вечеринку, когда молодая пара с младенцем предложила подвезти ее. Девушка не подозревала, что 23-летний Кэмерон Гукер на самом деле охотился за рабой, чтобы заключить, насиловать и пытать. Об этом пишет британская Mirror.

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Во время путешествия в мае 1977-го она заметила на сиденье рядом с собой странную коробку с дырой. Позже узнала, что это специальный ящик, спроектированный рабочим лесопилки Гукера. Он был со звукоизоляцией, чтобы раба молчала.

Вскоре после того, как девушка села в авто, они съехали на грунтовую дорогу, ее связали, заткнули рот, и заперли в ящике. Увезли за почти 500 км в поместье в штате Калифорния. Гукер подвесил жертву к стропилам в подвале цепями, прежде чем изнасиловать и заняться сексом со своей женой Дженис.

"Я была в ужасе. Дженис спокойно наблюдала, как Кэмерон пытал меня, а тогда они занимались сексом на глазах у меня. Я была уверена, что они собираются убить меня", - рассказывает Коллин, которой сейчас 62 года.

Ее историю показали в фильме "Девушка в коробке", где рассказывается, как она жила, запертая в коробке 23 ч. в сутки. Ее выпускали только чтобы насиловать, пытать, бить, в частности током или растягивать за руки и ноги.

Ее морили голодом, жаждой, заставляли выдерживать летние температуры до 38°С. Гукер промывал жертве мозги, заставив поверить, что работает на организацию под названием "Компания", которая убьет ее и семью, если попытается сбежать. Только после того, как девушка подписала контракт о рабстве, ей разрешили чаще помогать с детьми и по хозяйству.

Через 3 года контроль Гукера начал ослабевать. Он сделал Коллин своей второй женой. Дженис говорила, что человек подвергал ее также сексуальному насилию и пыткам с 15 лет, согласился остановиться только, если позволит ему найти рабыню.

В конце концов, однажды Дженис освободила Коллин, высадив на автобусной остановке, прежде чем убежать с детьми 1984 года. Девушка не обратилась в полицию, но Дженис сообщила о муже через 3 месяца. Она получила иммунитет в обмен на показания. Гукер был приговорен к 104 годам тюрьмы, но уже 2021-го может просить об условно-досрочном освобождении.

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