Девушка откусила язык бывшему возлюбленному

Девушка откусила мужчине язык, из-за разлуки. Фото: ТСН

В Испании 24-летняя жительница Барселоны откусила язык своему 42-летнему возлюбленному во время прощального поцелуя.

Пара долгое время встречалась. Однако мужчина решил разорвать отношения, якобы из-за сложного характера девушки. Объяснил, что устал от постоянных перепадов ее настроения, пишет издание NOTICIAS SIN.

Девушка разгневалась и выбежала из квартиры. Но потом вернулась и извинилась, попросив о прощальном поцелуе.

Именно в этот момент она откусила мужчине язык. На крики испанца прибежал сосед и вызвал врачей.

Женщину арестовали. Против нее возбудили дело, вызвали в суд.

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Адвокат жертвы требует, чтобы подсудимую посадили в тюрьму на восемь лет. Женщина отрицает свою вину.

В Израильском городе Нагария девушка, целуя своего любовника, откусила ему кусок языка. Врачи пришивали его 4 часа. Операция прошла удачно. Однако ближайшие несколько месяцев парню запретили целоваться.