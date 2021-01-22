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пятница, 22 января 2021 03:42

Девушка не знала о беременности и умерла после родов

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Девушка не знала о беременности и умерла после родов
Даниэль Джонс внезапно умерла после рождения ребенка. Фото: Metro

Жительница британского города Бристоль, 18-летняя Даниэль Джонс не заметила свою беременность, пока у нее внезапно не начались схватки. Она умерла вскоре после рождения ребенка.

Ее малыш выжил, сообщает Metro.

Девушка родила дома. Медики скорой оказали ей первую помощь и доставили в больницу, но там ее сердце остановилось. Причина смерти устанавливается.

Новорожденного сына Даниэль назвали Дэнни, он остался в больнице. Никто в семье не знал о беременности Джонс и не был готов к появлению на свет малыша.

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Смерть Даниэль Джонс "рассматривается как непонятная", правоохранители проводят дополнительные расследования.

В декабре 2020 году в Днепре украинка с редким аутоиммунным заболеванием (гранулематоз Вегенера) родила здорового ребенка.

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