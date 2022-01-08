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суббота, 08 января 2022 19:22

Дети играют под звуки выстрелов: миротворцы ОДКБ продолжают зачищать Алматы

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В субботу, 8 января, миротворцы ОДКБ в казахстанском Алматы продолжают зачищать город после массовых протестов.

Местные жители публикуют в социальных сетях видео, на которых слышны выстрелы. Так, на одном из видео, дети спокойно играют на улице под звуки выстрелов.

Известно, что столкновения происходят в районе площади Республики и в центральных районах. Также бои идут и в пригороде, вдоль трассы на Бишкек.

Неизвестные вооруженные люди взяли под охрану морг в Алматы и открыли огонь по собравшимся у здания родственникам погибших. На одном из мужчин была форма полиции, другие были одеты в разнообразную одежду – спортивные костюмы, сверху – жилеты, каски. Эти люди задержали мужчину, который пытался попасть в морг, чтобы увидеть, что там происходит. Также они открыли огонь по журналистам, которые снимали.

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Местные жители публикуют в сети ужасные кадры, на которых можно увидеть расстрелянных людей. Как говорится, миротворцы ОДКБ запрещают забирать убитых с улиц.

 

5 января в городе Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Родители прогуливались со своими детьми по городу, когда в мальчика выстрелили.

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