Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили

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На площади в центре Тбилиси около 50 тысяч человек требуют освободить экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. На акцию приехали из разных регионов Грузии.

Гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах, сообщает "Эхо Кавказа".

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого – единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы", написал Саакашвили.

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Организатор митинга - партия "Единое национальное движение". Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут принимать участие в протесте в индивидуальном порядке.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов после восьми лет эмиграции. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подчеркнул, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать. Минюст Грузии информацию об ухудшении здоровья политика назвал неправдивой. Об экстрадиции Саакашвили высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Отметил, что украинская сторона поддерживает постоянную связь с арестованным политиком. И украинцы "своих граждан не бросают в беде".