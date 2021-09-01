Десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО: Лукашенко выпросил у Путина вооружение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает поставку вооружения и техники российского производства.
Об этом сообщило издание Белта.
От России ждут десятки самолетов, вертолетов и средств ПВО, заверил Лукашенко.
"Я подписал позавчера распоряжение, что в ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Возможно, и С-400", - прокомментировал белорусский диктатор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Лукашенко обвинили Литву в подготовке ядерной войны
Эта техника Беларуси "крайне необходима", добавил Лукашенко.
"Если мы увидим на учениях Запад-2021, что нужно еще что-то, то купим у РФ вооружение", - сказал он.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первой декаде сентября собрался "с рабочим визитом" навестить президента РФ Владимира Путина.
Комментарии