Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях

Разбился российский десантник. Фото: "Новые Известия"

Десантник из Псковской дивизии ВДВ погиб во время учений.

Видео события опубликовали российские СМИ. Случай произошел во время массовой высадки десанта в Псковской области с самолета Ил-76.

У военного одновременно не сработали основной и запасной парашюты и падения стало неконтролируемым.

Информацию подтвердили журналистам в военной прокуратуре в четверг, 3 октября.

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"На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили военные.

На 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе горит ракетный катер "Шуя".