Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях

Десантник из Псковской дивизии ВДВ погиб во время учений.
Видео события опубликовали российские СМИ. Случай произошел во время массовой высадки десанта в Псковской области с самолета Ил-76.
У военного одновременно не сработали основной и запасной парашюты и падения стало неконтролируемым.
Информацию подтвердили журналистам в военной прокуратуре в четверг, 3 октября.
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"На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили военные.
На 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе горит ракетный катер "Шуя".
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