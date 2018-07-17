Держится верхом без седла - сеть порадовало видео искусного собаки-ковбоя

Видео, на котором джек-рассел-терьер Делли ездит верхом на миниатюрном коне Спанки, порадовало сеть.

Животные стали друзьями и научились вместе выполнять различные трюки на ранчо в городе Спокан, США, пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Неразлучная пара имеет уже более 10 тыс. подписчиков в Instagram.

Их владелица Франческа Карсон учит животных и все тренировки снимает на видео.

Женщина спасла Спанки, когда ему было всего 2 года. Конь был очень агрессивным, но с Делли подружился сразу.

"Делли всегда сидела и смотрела, как я тренирую Спайки. А однажды она просто выскочила ему на спину. С того момента начался новый этап их дружбы", - говорит Франческа.

"Когда Спанки тренируется сам, он скачет быстро. Когда ему на спину садится Делли, становится очень осторожным", - рассказывает владелица животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счастью нет предела: показали забавные фото собак на пляже

Франческа вместе со своим партнером Стивом Роттером путешествует по Америке и учит людей взаимодействовать с лошадьми. Вместе с Делли и Спанки они устраивают благотворительные выступления.

По словам хозяйки, Делли - единственная в мире собака-наездница, способная удержаться на лошади без седла. В сентябре этого года начнут съемки фильма о дружбе этой пары.

Виктория и Дэвид Бекхэм своей младшей и единственной дочке Харпер на 7-летие решили подарить самого настоящего пони, тем самым исполнив давнюю мечту девочки.