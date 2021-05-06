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четверг, 06 мая 2021 19:20

Депутат с коронавирусом пришел в парламент

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Депутат с коронавирусом пришел в парламент
В Венгрии произошел скандал из-за больного депутата. Фото: euractiv.com

Депутат венгерской правящей партии Fidesz Жолта Бечо пришел в парламент с коронавирусом.

Оппозиционные партии Párbeszéd и Momentum заявили, что подадут в полицию жалобу на него, сообщает Euractiv.

27 апреля Бечо проголосовал за законопроект, который передает 70% венгерского высшего образования под контроль фондов. Критики считали, что эти фонды контролируют союзники Fidesz.

24 апреля, Бечо написал в Facebook, что сидит на террасе, где отмечает 3,5 млн вакцинаций и дальнейшее открытие террас в ресторанах и барах. На следующий день у него появились симптомы коронавируса.

Депутат отрицает, что знал о своем диагнозе во время пленарного заседания. В день голосования он уже не чувствовал вкуса и запаха. В тот же день получил отрицательный результат теста на коронавирус.

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"Кажется, что две трети были столь необходимы для разграбления государственной собственности, что 133 храбрые человека поставили под угрозу человеческие жизни", - сказал лидер Momentum Андраш Фекете-Дьер.

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко посетил с рабочей поездкой Ужгород. Там заставил и.о. главы местной таможни Николая Пожо говорить комплименты венграм, объяснить большие очереди на таможне и на всю страну сказать, когда будет достроен туалет.

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