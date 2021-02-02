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вторник, 02 февраля 2021 14:51

Депутат Бундестага требует арестовать активы путинских олигархов

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Депутат Бундестага требует арестовать активы путинских олигархов
Юрген Триттин предложил наложить адресные санкции. Фото: planeta.press

Член внешнеполитического комитета немецкого парламента Юрген Триттин требует Европу арестовать активы российских олигархов, разбогатевших благодаря коррупции.

Подробностями поделилось издание DW.

По словам Триттина, Европа до сих пор не выучила обвинения оппозиционера Алексея Навального в сторону российской власти.

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"Я твердо верю, что если вы хотите учесть мнение Навального и законные интересы русского народа, не следует говорить о дополнительных санкциях в отношении России", - сказал он, отметив, что нужно обсуждать адресные санкции.

По мнению депутата Бундестага, российские чиновники прячут "большую часть своей коррупционной прибыли, свои деньги в Евросоюзе".

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во время акций протеста в России 23 января.

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