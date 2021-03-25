День Воли в Беларуси начался с салютов

В Беларуси в ночь на 25 марта прогремели салюты - так оппозиция праздновала День Воли.

На многих домах появились огромные бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает NEXTA в Telegram.

Автор: t.me/nexta_tv Беларусь готовится праздновать День Свободы. В главном корпусе БГУ на площади Независимости в одной из аудиторий вывесили огромный БЧБ-флаг

"По всему Минску ровно в 23:34 прогремели салюты. На многих домах появляются огромные БЧБ-флаги. Страна готовится встречать День Воли", - говорится в сообщении.

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День Свободы - одна из важнейших белорусских праздников. 25 марта 1918 была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики и, таким образом, была восстановлена ​​государственность, но в новой, современной национальной форме. Тогда власти объявили национальный бело-красно-белый флаг и исторический герб.

В Беларуси День Воли отмечается на неофициальном уровне.

Комитет государственной безопасности Беларуси намерен устроить теракт в одном из зданий органов внутренних дел на День Воли 25 марта, обвинив в нем противников режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Итогом данной операции должно стать введение в стране чрезвычайного положения, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил объединения экс-силовиков Беларуси BYPOL.