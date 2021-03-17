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среда, 17 марта 2021 09:43

День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
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17 марта во многих странах мира отмечают День святого Патрика. Это покровитель Ирландии. Праздник является государственным в этой стране. А также в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд. В других странах мира его отмечают неофициально.

По легендам, святой Патрик принес в Ирландию христианство, а также изгнал с острова всех змей. Люди надевают одежду зеленого цвета, раскрашивают лица, а в некоторых городах даже красят водоемы. Цвет символизирует трехлистный клевер. Говорят, что именно с помощью этого растения святой Патрик рассказал жителям острова о понятии Святой Троицы.

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В этот день устраиваются яркие парады. Современное празднование предполагает распитие пива, виски и эля. В День святого Патрика во всем мире выпивается около 13 млн пинт пива Guinness. Виски считается непременным атрибутом праздника. До 1970-х ирландские законы запрещали пабам работать 17 марта. Но сейчас праздник отмечают с размахом. Существует даже так называемая "рюмка Патрика" – единица измерения выпитого виски. Еще один символ праздника – лепреконы. Сказочные персонажи, которые носят спрятанные горшки с золотом.

Фото: pixabay.com

5 неожиданных фактов о празднике:

Святой Патрик – не ирландец. В 16-летнем возрасте его продали в рабство в Ирландию, где он находился, пока не сбежал. Настоящее имя Патрика – Меиуайн Суккат. Он не был католиком, но сформировал свои религиозные убеждения, пребывая в рабстве.

Сначала синий, а не зеленый цвет вызвал ассоциации с праздником. На редких изображениях Патрик предстает в одежде синего цвета. Зеленый цвет приобрел большую популярность значительно позже. Патрик на самом деле не изгонял змей. Нет никакого подтверждения этой легенды.

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Святой Патрик умер 17 марта 461 года в ирландском Соуле.

Свою жизнь миссионер и епископ описал в книге "Исповедь". Родился в семье богатого римлянина в Великобритании, возможно, в Шотландии. 16-летним его взяли в плен ирландские бандиты.

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Дата
17
марта

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