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пятница, 10 сентября 2021 10:22

Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021

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Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Вручают премию Шнобеля нобелевские лауреаты, одетые в бутафорские шляпы и с накладными носами и забавными очками на лицах. Фото: improbable.com

В США в Гарвардском университете состоялась онлайн-церемония вручения Шнобелевской премии - одной из самых известных антинаград мира.

Ею отмечают остроумные, необычные или бесполезные научные достижения. В этом году победители получили призы в виде распечатки PDF и фальшивой банкноты номиналом в 10 трлн зимбабвийских долларов. Перечень лауреатов опубликовали на сайте премии.

В области медицины премию дали за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотёчные лекарства.

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В номинации "Физика" премию вручили за исследование о том, почему пешеходы постоянно не сталкиваются с другими пешеходами. Этот же эксперимент получил награду в области кинетики.

Приз по химии получили за анализ воздуха в кинотеатрах. Авторы исследования хотели проверить, зависит ли состав воздуха от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают.

Премию по биологии получили шведские ученые за анализ кошачьего языка. В частности за исследование того, как именно меняется мяуканье или мурлыканье животных в ответ на изменения в интонациях людей.

В номинации "Экономика" победу одержали за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней.

Премия мира досталась американским ученым за проверку гипотезы о том, что люди начали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

Премию по энтомологии получило исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках".

Премия за экологию досталась ученым из Испании и Ирана за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки в разных странах.

Специальный приз "За транспортировку" вручили за экспериментальное определение того, безопасно ли перевозить носорога вверх ногами. Ученые подвесили к вертолету 12 животных вверх ногами, чтобы посмотреть, как это на них влияет. Таким образом удалось установить, что носороги лучше чувствуют себя в таком положении, чем просто лежа на груди или на боку.

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С 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 отраслях. Часть номинаций совпадает с Нобелевскими, а остальные учреждают каждый год отдельно. В прошлом году Владимир Путин, Дональд Трамп и Александр Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии из-за их реакции на пандемию Covid-19.

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10
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