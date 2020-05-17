Демократы запустили новое расследование против Трампа

Трамп объявил о внеплановом снятии с должности генерального инспектора Стива Линика в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси поздно вечером в пятницу Фото: reuters

16 мая демократы начали расследование действий президента Дональда Трампа за освобождение ряда чиновников, в том числе и генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика.

Трамп объявил о внеплановом снятии с должности генерального инспектора Стива Линика в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси поздно вечером в пятницу, пишет Reuters.

Демократы в комитетах Палаты и Сената по международным отношениям поставили под сомнение время и мотивацию "беспрецедентного удаления".

"Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генеральных инспекторов", - говорится в заявлении председателя комиссии Палаты представителей США Элиота Энгеля и высокопоставленного представителя демократического меньшинства в сенатской комиссии по международным отношениям, сенатора Боба Менендеса.

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Госсекретарь Майк Помпео лично порекомендовал освобождение Линика, поскольку генеральный инспектор "начал расследование правонарушений самым Помпео".

Линик, который был назначен на эту должность в 2013 году при администрации Обамы, является четвертым генеральным инспектором, уволенным Трампом с начала апреля после оправдания президента в процессе импичмента.