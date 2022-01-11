Deltacron может быть загрязнением образца в лаборатории – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что обнаружившийся на Кипре новый штамм Deltacron может быть загрязнением образца в лаборатории.
Об этом написала в Twitter эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
По ее словам, новый вид может являться лабораторной ошибкой.
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Эксперт призвала не использовать термин "Deltacron".
"Эти слова означают комбинацию вирусов, и этого не происходит. Deltacron, вероятно, загрязнение во время секвенирования", - сообщила эксперт.
Мутацию коронавируса обнаружили на Кипре. Ее назвали Deltacron. Ученые заявляли, что новый штамм является гибридом Delta и Omicron.
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