Дело Саакашвили: подозрение выдвинули экс-начальнику полиции Одесской области

Георгий Лорткипанидзе. Фото: ГУ МВД в Одесской области

В Грузии прокуратура выдвинула подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе по делу Михеила Саакашвили о незаконном пересечении границы

Об этом заявил прокурор Лерона Вепхвадзе, пишут "Новости Грузи".

"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - сказал прокурор.

О подозрении Лорткипанидзе сообщили заочно. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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По данным прокуратуры, именно Лорткипанидзе разработал маршрут возвращения Саакашвили в Грузию. В апреле бывший полицейский якобы встретился с сообщником Элгуджой Цомая. Договорился, что он перевезет Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом.

Прокуратура утверждает, что в середине сентября Лорткипанидзе якобы попросил Цомая приехать в Украину на своем грузовом автомобиле. 26 сентября Саакашвили привезли на автомобиле Лорткипанидзе в Черноморск, где он спрятался в вентиляционном канале грузовика Цомая. Далее автомобиль Цомая с Саакашвили в укрытие двинулся на пароме Vilnius в Грузию.

29 сентября машину в порту Поти впустили в Грузию.

Георгий Лорткипанидзе также проходит как обвиняемый по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года в Грузии. Его заочно арестовали и обвинили в превышении служебных полномочий во времена президентства Михеила Саакашвили. Лорткипанидзе возглавил Одесское управление полиции 16 июня 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство. В отставку Лорткипанидзе подал 7 ноября 2016 года, сразу после подачи в отставку в то время губернатора Одесской области Саакашвили. Сейчас Лорткипанидзе живет в Украине.