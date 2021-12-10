Дело Саакашвили: подозрение выдвинули экс-начальнику полиции Одесской области

В Грузии прокуратура выдвинула подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе по делу Михеила Саакашвили о незаконном пересечении границы
Об этом заявил прокурор Лерона Вепхвадзе, пишут "Новости Грузи".
"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - сказал прокурор.
О подозрении Лорткипанидзе сообщили заочно. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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По данным прокуратуры, именно Лорткипанидзе разработал маршрут возвращения Саакашвили в Грузию. В апреле бывший полицейский якобы встретился с сообщником Элгуджой Цомая. Договорился, что он перевезет Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом.
Прокуратура утверждает, что в середине сентября Лорткипанидзе якобы попросил Цомая приехать в Украину на своем грузовом автомобиле. 26 сентября Саакашвили привезли на автомобиле Лорткипанидзе в Черноморск, где он спрятался в вентиляционном канале грузовика Цомая. Далее автомобиль Цомая с Саакашвили в укрытие двинулся на пароме Vilnius в Грузию.
29 сентября машину в порту Поти впустили в Грузию.
Георгий Лорткипанидзе также проходит как обвиняемый по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года в Грузии. Его заочно арестовали и обвинили в превышении служебных полномочий во времена президентства Михеила Саакашвили.
Лорткипанидзе возглавил Одесское управление полиции 16 июня 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.
В отставку Лорткипанидзе подал 7 ноября 2016 года, сразу после подачи в отставку в то время губернатора Одесской области Саакашвили.
Сейчас Лорткипанидзе живет в Украине.
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