Саакашвили хотели наказать за сломанную деталь

В больнице на Саакашвили пытались наложить санкции. Фото: Reuters

Политик Михеил Саакашвили прекратил объявленную накануне вечером акцию протеста и возобновил лечение в военном госпитале в Гори.

Об этом сообщил в среду журналистам адвокат Димитрий Садзаглишвили, передает "Интерфакс-Украина".

"Протест Михеила Саакашвили обусловлен тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь на него накладывается дисциплинарное взыскание в госпитале в Гори. Ему отключают телевизор и ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", - сказал адвокат.

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Ситуацию с телевизором он назвал продолжением бесчеловечного отношения к Саакашвили.

30 мая 2015 года Михеил Саакашвили возглавил Одесскую ОГА. 7 ноября 2016-го сообщил об отставке с должности. В Грузии 1 октября этого года Саакашвили был задержан. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили объявлял голодовку. Политика этапировали из тюремной больницы в Глдани в госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.