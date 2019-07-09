Дело против актера Кевина Спейси в отношении сексуальных домогательств могут закрыть

Кевин Спейси в конце 2017 заявил о завершении карьеры в кино. Фото: из открытых источников

Дело против обвиняемого в насилии американского актера Кевина Спейси могут закрыть из-за недостатка доказательств.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова окружного судьи Томаса Барнетта в Нантакете штат Массачусетс.

Молодой человек, который обвиняет актера в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон из которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам Спейси данные, якобы полученные из указанного смартфона, однако представители защиты актера настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон. По их мнению, из памяти устройства предварительно удалили записи, подтверждающие невиновность Спейси. Пострадавший и члены его семьи утверждают, что телефон потеряли и предоставить его для экспертизы невозможно.

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Ранее в суде потерпевший дал показания, что ничего не удалял со своего смартфона. Однако впоследствии молодой человек воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. Судья подтвердил, что потерпевший имеет на это право, однако подчеркнул, что его показания по данному пункту исключат из материалов дела. Поэтому дело против Спейси могут закрыть из-за отсутствия главного доказательства, на чем настаивает сторона защиты.

В прошлом году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как сделать развратные действия. 59-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Известный по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет назад.