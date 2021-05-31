Дания помогала США следить за европейскими политиками - расследование

Эдвард Сноуден слил информацию о том, что США следит за людьми. Фото: film.r

Спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками. Слежку также проводили за канцлером Германии Ангелой Меркель с 2012 по 2014 годы.

Разведывательное управление вместе с Агентством по нацбезопасности США собирало секретную информацию, сообщило Danmarks Radio.

Данные собирались касательно политиков из Германии, Франции, Швеции и Норвегии. США обвиняли в подобном еще в 2013 году. Во время утечки информации от американского обличителя Эдварда Сноудена стало известно о якобы прослушивании телефона канцлера Германии американскими спецслужбами.

Белый дом прокомментировал обвинения и заявил, что прослушивать телефон Меркель США не собирается ни сейчас, ни в будущем.

В новом докладе говорится, что АНБ получала доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц, подключаясь к датским интернет-кабелям.

Датское медиа провело расследование, поговорив с девятью источниками, которые имели доступ к секретной информации.

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Вместе с Меркель прослушивали тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что "систематическое подслушивание близких союзников недопустимо". Германия является союзником США.

"Должно быть четкое требование о полном публичном разглашения информации не только со стороны Дании, но и их старшего партнера. Президент США Джо Байден впервые глубоко вовлечен в скандал", - написал в Twitter Сноуден, прокомментировав новость о шпионаже.

В 2013 году Сноуден был подрядчиком ЦРУ США. Он передал СМИ информацию о том, что США следит за людьми. США обвинили его в краже правительственного имущества, несанкционированной передаче информации по вопросам национальной обороны и в передаче секретной разведывательной информации. Сноуден нашел убежище в России.

Президент США Джо Байден хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нарушения прав человека.