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суббота, 06 марта 2021 12:28

Далай-лама вакцинировался от Covid-19

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Далай-лама вакцинировался от Covid-19
Далай-лама получил первую прививку от коронавируса. Фото: АР

85-летний духовный лидер Тибета Далай-лама вакцинировался от коронавируса.

Прививку сделали вакциной Covishield, информирует AP.

После инъекции Далай-лама призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

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"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Врач с медучреждения, где была сделана инъекция, сообщил, что после Далай-ламы вакцинацию прошли еще 10 человек, проживающих в его резиденции.

Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Во время вакцинации держал в руках портрет главы Кремля Владимира Путина.

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Дата
06
марта

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