Чумной доктор и пандемия: как проходит Венецианский карнавал в условиях коронавируса

Фото: Reuters

В Венеции, Италия, 6 февраля официально стартовал ежегодный карнавал, который в условиях пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате и без туристов.

Фотографии с одиночными людьми в нарядах на пустых улицах опубликовал Reuters.

На официальном сайте карнавала можно найти записанные программы о его истории и обычаях.

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Зрителей ожидают специальные виртуальные комнаты для демонстрации костюмов и интерактивные развлечения для детей и взрослых. Карнавального шествия и бала-маскарада не будет.

В Италии, несмотря на ослабление карантина 1 февраля, до сих пор действуют довольно строгие карантинные ограничения, которые запрещают гражданам передвигаться между регионами страны.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро не произойдет в феврале 2021 года. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы.