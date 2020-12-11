Чтобы побороть беззаконие: Тихановская создала виртуальные посольства Беларуси по всему миру

Светлана Тихановская создала Народные посольства Беларуси. Фото: AFP

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала виртуальные Народные посольства Беларуси по всему миру.

Посольства открыли 10 декабря, в Международный день прав человека, сообщили в Telegram-канале политикини.

Народные консульства открыли в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее.

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Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидарность белорусов, проживающих на территории других стран.

"Мы должны направить все наши силы, всю нашу энергию, все внимание на общее дело. Сегодня, как никогда, нам важно быть вместе. Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрерывную жажду свободы. Об уникальной белорусской достоинство. Спасибо каждому с вас за вашу работу и помощь. Только вместе мы сможем победить беззаконие и как можно быстрее приблизить Беларусь к свободе. Жыве Беларусь!", - написала Тихановская.

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановська назвала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко главным тунеядцем страны.