Чтобы избежать кровопролития: премьер Британии позвонит Путину и посетит Восточную Европу

В ближайшие дни премьер Британии Борис Джонсон посетит страны Восточной Европы.
Также Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, премьер-министр собирается усилить свое присутствие в российско-украинском кризисе.
Премьер-министр "усилит сдерживание, чтобы избежать кровопролития между двумя государствами, и полон решимости ускорить дипломатические усилия во время поездки", - заявила пресс-секретарь премьера.
Когда и куда именно состоится визит, пока не сообщается.
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Пресс-секретарь Джонсона отметила, что во время разговора с Путиным премьер подтвердит необходимость отступления России и дипломатического взаимодействия.
На прошлой неделе Джонсон попросил руководителей оборонных ведомств и ведомств по безопасности рассмотреть дальнейшие военные варианты в Европе.
В эти выходные он рассмотрит ряд вариантов ослабления российской агрессии в регионе, включая дальнейшее развертывание и усиление обороны НАТО.
США созывают 31 января открытое заседание Совбеза ООН. Хотят обсудить "угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси".
Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.
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