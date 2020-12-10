Что скрывает униформа: стюардессы начали предлагать интимные услуги на борту

Стюардессы европейских авиакомпаний British Airways, Ryarnair и EasyJet из-за пандемии коронавируса не имеют работы, поэтому массово начали продавать интимные фото в сети.
На сайте Onlyfans они предлагают посмотреть, "что скрывается под униформой стюардессы", сообщает News.com.au.
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Руководство компаний пытается узнать имена бортпроводниц, которые нарушили правила. Запланирована проверка.
Стюардессы продают не только фото, но и нижнее белье, носки, колготки.
Одна из бортпроводниц начала на платформе Onlyfans предлагать интимные услуги. Развлечься девушка предлагала во время полета или во время отдыха в отеле.
Жительница Великобритании 30-летняя Мел Браун начала продавать свое нижнее белье и за месяц зарабатывает больше $800.
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