Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото

Показали уничтоженный склад бурбона Jim Beam в Кентукки, США. Огонь уничтожил 7 млн ​​л алкогольного напитка.

Часть бурбона вместе с водой попала в местную реку Кентукки, сообщает Lexington Herald-Leader.

"Был некоторый материал, который попал в ручей, и это, безусловно, уже в реке Кентукки", - сообщил представитель местного департамента по вопросам энергетики и окружающей среды Джон Мур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине могут запретить импортное виски

Из-за снижения уровня кислорода в реке может погибнуть большое количество рыбы. Ведутся работы по предотвращению дальнейшего загрязнения вод.

Местные жители говорят, что в воздухе пахнет бурбоном.

На складе хранился молодой бурбон, поэтому в компании уверяют, что проблем с доступностью алкоголя не будет.

More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. 🔥😭 pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd