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четверг, 04 июля 2019 15:05

Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото
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В Кентукки сгорел склад бурбона
Фото: Lexington Herald-Leader
В Кентукки сгорел склад бурбона
В Кентукки сгорел склад бурбона
В Кентукки сгорел склад бурбона
В Кентукки сгорел склад бурбона

Показали уничтоженный склад бурбона Jim Beam в Кентукки, США. Огонь уничтожил 7 млн ​​л алкогольного напитка.

Часть бурбона вместе с водой попала в местную реку Кентукки, сообщает Lexington Herald-Leader.

"Был некоторый материал, который попал в ручей, и это, безусловно, уже в реке Кентукки", - сообщил представитель местного департамента по вопросам энергетики и окружающей среды Джон Мур.

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Из-за снижения уровня кислорода в реке может погибнуть большое количество рыбы. Ведутся работы по предотвращению дальнейшего загрязнения вод.

Местные жители говорят, что в воздухе пахнет бурбоном.

На складе хранился молодой бурбон, поэтому в компании уверяют, что проблем с доступностью алкоголя не будет.

На складах производителя виски марки Jim Beam в штате Кентукки пожар уничтожил 7 млн ​​литров напитка. Пожар мог начаться из-за удара молнии.

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